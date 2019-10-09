В Роскомнадзоре рассказали, когда произойдет блокировка Telegram

В Роскомнадзоре рассказали, когда произойдет блокировка Telegram
РКН хочет разобраться с мессенджером в течение года. Фото: Pixabay

Блокировка мессенджера Telegram на территории РФ произойдет в течение года. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, которые приводит Lenta.Ru, Роскомнадзор создает новую систему противостояния мессенджеру, решение о блокировке которого было принято весной 2018 года из-за отказа разработчиков предоставить ФСБ ключи шифрования.

Жаров также рассказал, что текущая система блокировки мессенджера не приносит должных результатов. Он пояснил, что ведомство не сможет заблокировать Telegram из-за того, что сервис мотивирован на обход обход блокировки, а действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Роскомнадзоре пообещали разобраться с Telegram.

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