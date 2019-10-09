Комиссию по образованию Заксобрания возглавит Авдеев

Новым председателем комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга назначен депутат Юрий Авдеев.

О кадровых перестановках сообщил председатель парламента Вячеслав Макаров в ходе заседания в Мариинском дворце 9 октября.

Кандидатуру Авдеева поддержали 37 депутатов.

Юрий Авдеев представляет фракцию «Единая Россия» в Законодательном собрании. Парламентарий возглавляет профильную комиссию по вопросам физической культуры и спорта и входит в комиссию по вопросам правопорядка и законности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Максим Резник покинул пост председателя комиссии по образованию, культуре и науке. О своем уходе он сообщил 7 октября.

Коллеги по комиссии отрицательно отнеслись к его решению. Так, депутат Алексей Ковалев заявил, что Резник соответствовал всем требованиям, необходимым для должности председателя.