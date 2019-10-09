Роспотребнадзор назвал безопасную для здоровья температуру в доме

Низкая или высокая температура в квартире может быть опасна для здоровья. Фото: pixabay

Низкая или высокая температура в квартире может быть опасна для здоровья. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали о безопасной температуре в жилых помещениях. Так, рекомендуемая температура в холодный период должна составлять от 18 до 24 градусов тепла. В теплое время года столбик термометра должен быть на отметке от +20-28 градусов.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, соответствующая температура комфортна и безопасна для здоровья.

В Росподтребнадзоре отметили, что в жарком и душном помещении человек быстрее утомляется, а также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если же в квартире низкая температура, возникает риск заболеваний острыми респираторными инфекциями.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Роспотребнадзоре советовали не покупать продукты домашнего производства. Специалисты уверены, что это может быть опасно.