Эксперты из Роспотребнадзора не советуют покупать домашние продукты

Домашняя продукция может быть опасна для здоровья из-за нарушений рецептуры выработки продуктов. Фото: pixabay

Домашняя продукция может быть опасна для здоровья из-за нарушений рецептуры выработки продуктов. Фото: pixabay

Специалисты рекомендуют гражданам не покупать продукты домашнего производства в несанкционированных точках продаж. Или необходимо спросить продавцов о наличии документов на продукцию и медицинскую книжку.

Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашняя продукция может быть опасна для здоровья из-за нарушений рецептуры выработки продуктов, а также нарушений правил проведения дезинфекции. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Кроме того, при приготовлении продуктов в домашних условиях в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты, которых нет в рецептуре.

Также отмечается, что продукция домашнего производства часто может быть заражена возбудителями различных инфекционных заболеваний. Проблемы имеются и с упаковкой продуктов, которая в домашних условиях может не соответствовать продукту.

У продавцов также часто нет документов на продаваемые продукты, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки.

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