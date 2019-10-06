В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом

Для профилактики гриппа эксперты предлагают периодически промывать носовую полость и не забывать о личной гигиене. Фото: unsplash

Для профилактики гриппа эксперты предлагают периодически промывать носовую полость и не забывать о личной гигиене. Фото: unsplash

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам по возможности избегать контакта с больными людьми, а также стараться не появляться в местах массового скопления людей.

В Роспотребнадзоре также советуют сделать прививку от гриппа еще до начала сезона заболеваний. Специалисты порекомендовали реже находиться в публичных местах, где находится большое количество людей. Также отмечается, что на пользу пойдет сокращение времени пребывания в общественном транспорте.

Кроме того, следует приобрести маску и использовать ее в местах массового скопления людей и постараться не общаться с людьми, у которых есть признаки заболевания.

Для профилактики гриппа эксперты предлагают периодически промывать носовую полость и не забывать о личной гигиене — мытье рук с мылом после улицы поможет избежать гриппа. Квартиры необходимо регулярно проветривать, а также проводить влажную уборку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что врач рассказал, как снизить кровяное давление без лекарств.