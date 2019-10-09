Вяжущие добавки начали использовать при дорожном ремонте в Ленобласти

В Ленинградской области дорожники начали использование вяжущих присадок при ремонте региональных дорог. Это позволяет снижать температуру укладки полотна без потери качества.

Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, ГКУ «Ленавтодор», являющийся заказчиком работ по ремонту и строительству дорог в регионе, затребовал у подрядчиков предоставление составов добавок и присадок, необходимых в асфальте из-за понижения температуры воздуха.

Испытательная лаборатория «Ленавтодора» проверит химический состав всех предоставленных данных. Отмечается, что асфальтобетонная смесь, в которую добавлены вяжущие присадки, становится более подходящей для использования при пониженных температурах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что асфальт для Выборгского шоссе подобрали по новому методу Superpave.