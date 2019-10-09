Ozon привлек к доставке товаров курьеров Gett

Компания Ozon привлекла к доставке товаров водителей Gett Taxi. Им отдают приоритет при выполнении заказов в ущерб штатным курьерам, заявили члены профкома Ozon.

Развозом заказов 9 октября занялись автомобили сервиса Cett Taxi, из-за чего курьеры недополучили ожидаемый объем работы. Это вызвало негативную реакцию коллектива, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителя профкома Ozon Сергея Кузнецова.

В Ozon пояснили, что привлекли курьеров Gett Taxi для того, чтобы устранить задержки в работе. Водители развезли заказы, не доставленные в выходные.

Службу Gett компания привлекает не впервые. К их услугам Ozon прибегает в периоды акций.

Напомним, курьеры Ozon 5 октября объявили забастовку. Причиной этого, по словам сотрудников интернет-магазина, стали ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. К работе курьеры вернулись в понедельник