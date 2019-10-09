На мосту трассы Р-23 ограничат движение

Пропускная способность на мосту будет ограничена. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Пропускная способность на мосту будет ограничена. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На федеральной трассе Р-23 ограничат пропускную способность на мосту через реку Обла. На мосту начинается второй этап планово-предупредительных работ.

С 9 по 25 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на данном участке автодороги будет ограничена до 40 км/ч, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.