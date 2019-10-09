В Шлиссельбурге разберутся с загрязненным Малоневским каналом

В Шлиссельбурге разберутся с загрязненным Малоневским каналом
Сточные воды сбрасывались в канал неподалеку от автомобильного моста. Фото: rpn.gov.ru

По требованию Роспотребнадзора администрация Шлиссельбурга определит собственника ливневой канализации, которая загрязняет канал.

Согласно постановлению Росприроднадзора, власти Шлиссельбурга обязаны предпринять все возможные меры для очищения канала и устранения причин загрязнения. Ведомство провело проверку после многочисленных жалоб местных жителей.

Горожане жаловались на резко ухудшение качества воды в канале, а также на мертвую рыбу. В ходе проверки Росприроднадзор подтвердил информацию местных жителей.

Также был обнаружен источник загрязнения — сточные воды сбрасывались в канал неподалеку от автомобильного моста. Данный выпуск принадлежит ливневой канализации, которая не числится в реестре муниципальной собственности и не имеется на балансе у ГУП «Леноблводоканал».

Ранее GazetaSPb сообщала, что бизнесмены в Ленобласти загрязнили ручей Горелый в Тосненском районе.

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В Шлиссельбурге разберутся с загрязненным Малоневским каналом
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