В автобусах до Ломоносовского района можно будет расплатиться «Подорожником»

В автобусах до Ломоносовского района можно будет расплатиться &#171;Подорожником&#187;
"Подорожник" начал работать на новых маршрутах. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Теперь пользователи электронного проездного билета «Подорожник» смогут воспользоваться им на автобусных маршрутах, соединяющих поселения Ломоносовского района с Северной столицей.

С сегодняшнего дня, 9 октября, «Подорожником» можно воспользоваться на маршрутах 105А и 635, которые следуют из деревни Иннолово и поселка Новоселье соответственно до станции метро «Проспект Ветеранов».

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, электронный проездной действует также в автобусах 596А и 692. Транспорты курсируют между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржцам придется больше платить за проезд. Сумма может вырасти на пять рублей.

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