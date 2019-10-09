В автобусах до Ломоносовского района можно будет расплатиться «Подорожником»

Теперь пользователи электронного проездного билета «Подорожник» смогут воспользоваться им на автобусных маршрутах, соединяющих поселения Ломоносовского района с Северной столицей.

С сегодняшнего дня, 9 октября, «Подорожником» можно воспользоваться на маршрутах 105А и 635, которые следуют из деревни Иннолово и поселка Новоселье соответственно до станции метро «Проспект Ветеранов».

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, электронный проездной действует также в автобусах 596А и 692. Транспорты курсируют между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржцам придется больше платить за проезд. Сумма может вырасти на пять рублей.