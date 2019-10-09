В Петербурге прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже нанопленки, скрывающей номер автомобиля от ГИБДД

Октябрьский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора, который потребовал закрыть сайт по продаже светоотражающей антирадарной пленки (нанопленки).

Суд признал незаконной информацию на сайте, где распространялась нанопленка, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Нанопленка – это приспособление, которые клеят на автомобильные номера, чтобы невозможно было их прочитать камерам фиксации нарушений ПДД.

Суд требования истца удовлетворил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя, сбившего пожилого велосипедиста на КАД.