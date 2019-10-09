Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, сбившего пожилого велосипедиста на КАД

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил пожилого велосипедиста и скрылся. Инцидент произошел во вторник, 8 октября, на КАД.

По данным сотрудников отдельного батальона ДПС №3, водителем оказался 62-летний местный житель. Он сбил велосипедиста, а после въехал в дорожный отбойник. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также не имел ОСАГО.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области, в отношении водителя составлены протоколы.

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