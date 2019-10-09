Водитель Audi насмерть сбил трехлетнюю девочку в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествии. Водитель иномарки насмерть сбил трехлетнюю девочку.

Страшный инцидент произошел сегодня, 9 октября, рядом с деревней Волковицы на 9 километре автодороги Низковицы- Переярово-Кипень. Ребенок в сопровождении взрослого переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, все произошло около 13:50. 48-летний водитель управлял автомобилем Audi A6.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали об установке личности водителя, который сбил пожилого велосипедиста. Оказалось, что мужчина был сильно пьян.