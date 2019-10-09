В Петербурге состоится встреча с французским дизайнером Эриком Жизаром

В Петербурге состоится встреча с французским дизайнером Эриком Жизаром
Творческая встреча пройдет с 12:00 до 14:00. Фото: dresscodeagent.com

В Северной столице состоится открытый диалог с дизайнером и архитектором из Франции Эриком Жизаром.

Творческая встреча пройдет 25 октября в особняке Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского, 29. Мероприятие будет интересно людям, интересующимся современным дизайном, специалистам и журналистам. Начало назначено на 12 часов.

Увидеть мировую звезду дизайна может любой желающий. Стоимость билета составляет пять тысяч рублей.

Приобрести билеты и узнать другие подробности встречи можно на сайте Dress Code Agent.

Эрик Жизар известен в мире дизайна по работам с французской авиакомпанией Airfrance, шотландским виски, датской компанией часов NOWA, а также международной банковской структурой Societe General.

Ранее в GazetaSPb сообщали о творческой встрече с Кристиной Асмус в Петербурге.

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В Петербурге состоится встреча с французским дизайнером Эриком Жизаром