Совладелец «Реалъ» Александр Мышинский расскажет секрет успешного локального бизнеса

Совладелец &#171;Реалъ&#187; Александр Мышинский расскажет секрет успешного локального бизнеса
Совладелец "Реалъ" поделится секретами бизнеса. Фото: Торговый дом "Реалъ".

В Петербурге 29 октября в формате бизнес-завтрака состоится второе заседание закрытого делового клуба «Свое Дело«. Почетным гостем станет бизнесмен Александр Мышинский.

Александр Мышинский — совладелец торгового дома «Реалъ», под брендом которого действуют 62 магазина. На заседании он расскажет о том, как построить успешный локальный бренд в ритейле и выжить рядом с федеральными гигантами.

Участники бизнес-завтрака узнают, как попасть на полки торговых сетей со своими продуктами, и, как развивать бренд в условиях конкуренции.

Мышинский более 10 лет развивает торговый дом «Реал» и оптово-розничные компании «Деливери Фуд» и «Реал Логстик».

Бизнес-завтрак состоится в ресторане «Парк Джузеппе» на набережной канала Грибоедова, 2В. Начало в 12:00.

Встреча будет освещаться в пяти интернет-изданиях Петербурга с общей аудиторией более 15 млн просмотров в месяц: «Мойка78», Агентство Бизнес Новостей, NevaToday и Gazeta.SPb.

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