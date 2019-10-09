Нидерланды потребовали принять участие в объективном расследовании — Россия согласилась.
Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Нидерландах Ирина Гридина прокомментировала одобрение парламентом требований о расследовании роли Украины в деле MH-17.
Политик сообщила, что российская сторона готова принять участие в объективном расследовании дела о крушении малазийского самолета.
Также Гридина отметила, что России всегда была готова принимать активное участие в объективном расследовании и выяснении реальных причин крушения Boing.
Напомним, что во вторник, 8 октября, парламент Нидерландов одобрил требование депутатов о проведении дополнительного фактологического анализа «закрытого пространства Украины».
Ранее GazetaSPB более подробно
об одобрении этого требования.