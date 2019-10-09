Россия поможет в расследовании украинской роли в деле MH-17

В скором времени расследование продолжится. Фото: Pixabay

В скором времени расследование продолжится. Фото: Pixabay

Нидерланды потребовали принять участие в объективном расследовании — Россия согласилась.

Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Нидерландах Ирина Гридина прокомментировала одобрение парламентом требований о расследовании роли Украины в деле MH-17.

Политик сообщила, что российская сторона готова принять участие в объективном расследовании дела о крушении малазийского самолета.

Также Гридина отметила, что России всегда была готова принимать активное участие в объективном расследовании и выяснении реальных причин крушения Boing.

Напомним, что во вторник, 8 октября, парламент Нидерландов одобрил требование депутатов о проведении дополнительного фактологического анализа «закрытого пространства Украины».