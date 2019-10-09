Hyundai вложит 13 млрд в строительство завода в Петербурге

Корейская компания Hyundai вложит 12,7 млрд в строительство завода по производству бензиновых двигателей в Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Хендэ Виа Рус» О Сынгхун на совещании в Смольном.

Завод будет ориентирован на производственную мощность в 330 тыс. двигателей ежегодно. Ожидаемый объем производства составит 233 тыс. двигателей. Из них более 20% планируют направлять на экспорт в Европу и Азию, пишет Regnum.

Предприятие начнет работу в 2021 году. Завод, по словам гендиректора ООО «Хендэ Виа Рус», обеспечит около 500 рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал контракт с Правительством Петербурга. В рамках документа для автомобильного завода устанавливаются нулевые ставки налогов на движимое имущество и на прибыль. Соглашение будет действовать до конца 2027 года.