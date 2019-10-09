Ученые выяснили, что рыбы могут быть хорошими родителями

У колюшек, рыб семейства лучеперых, мужские особи после рождения мальков «меняют» мозг на женский, чтобы иметь возможность заботиться о детях.

Самцы этих рыбок выгоняют самку из гнезда после того как процесс метания икры завершен. Все последующее время они заботятся о мальках самостоятельно, в одиночку. Забота отцов о детях заключается в том, что самцы-колюшки не дают воде застаиваться в гнезде и охраняют мальков. Такие выводы продемонстрировали американские ученые из университета штата Иллинойс, исследовательская работа опубликована в издании Nature Communications.

Оказалось, что у самцов-колюшек происходит мутация, в результате которой активизируются гены, отвечающие за психологическую связь между родителями и детьми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о выяснении причины того, почему генетические мутации у мышей приводят к преждевременному старению.