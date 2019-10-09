Профессор из Филадельфии потратил $200 тысяч гранта в стрип-клубах

Средствами, выделенные из федерального бюджета на научные исследования, профессор распорядился иначе: потратил их на стриптизерш.

Сотрудник университета Дрексела в штате Филадельфия не отказывал себе в посещение стриптиз-клубов с 2007 по 2017 годы. Приватные танцы и выпивка обошлись университету в двести тысяч долларов. Нерадивого профессора, возглавлявшего кафедру электротехники, сразу же уволили.

Однако теперь перед учебным заведением стоит другая проблема: необходимо вернуть потраченную сумму, чтобы избежать предъявления иска от Министерства юстиций.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что видео, в котором сотрудник ФСИН переоделись в стриптизеров стало причиной для проверок в колонии Красноярского края. О маскараде вряд ли бы кто-то узнал, если бы видео не попало в интернет.