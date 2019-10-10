В Гатчине построят жилой квартал для бюджетников

Проект должны полностью реализовать к 2024 году. Фото: lenobl.ru

Проект должны полностью реализовать к 2024 году. Фото: lenobl.ru

В следующем году в городе Гатчина в Ленинградской области начнется строительство жилых домов для сотрудников бюджетных учреждений и льготных категорий граждан.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил начать строительство жилья на въезде в Гатчину в 2020 году. Этим займется Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования, сообщает областная администрация.

Будут построены несколько домов в пять и девять этажей. Их общая площадь составит 31 тыс. кв.м. Проект должны полностью реализовать к 2024 году.

Ключи от новых квартир выдадут сотрудникам перинатального центра, работникам комплексного социально-реабилитационного центра и психоневрологического интерната. Также квартиры смогут приобрести участники госпрограмм, льготники и все остальные желающие.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жилье в Ленобласти подорожало больше, чем в среднем по России.