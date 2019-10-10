Россияне начали экономить на отпусках и лечении

Россияне начали экономить на отпусках и лечении
Чаще всего россияне экономят на отпуске, развлечениях и лечении. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Почти половина (46%) опрошенных жителей России отказываются от отпусков в пользу экономии, еще 29% экономят на развлечениях, а 27% россиян отказываются от лечения из-за нехватки денег.

Как показало исследование аналитического центра НАФИ, чаще всего россияне экономят на отпуске, об этом заявили 46% респондентов. Больше четверти опрошенных (29%) перестали ходить в кино и театр из-за нехватки денег, и еще 27% экономят на своем здоровье, сообщает ТАСС.

Практически каждый четвертый россиянин (24%) отказывается от поездок к родным и близким, а каждый пятый (21%) — не может себе позволить купить необходимую одежду и обувь. Еще 18% респондентов заявили о готовности отказаться от покупки необходимой бытовой техники и мебели.

Ранее GazetaSPb сообщала, что эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления.

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