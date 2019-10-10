Против идеи раздельного сбора мусора выступили 72% россиян

Стало известно, как россияне относятся к идее раздельного сбора мусора.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками портала недвижимости Domofond.ru, только 23,6% респондентов поддерживают эту инициативу, а остальные 71,7% высказались против. Среди жителей мегаполисов идея сортировки мусора наиболее популярна в Казани, где за нее высказались 39,1%, а меньше всего — в Волгограде, где ответивших «да» всего 14,8%.

В Москве доля сторонников экологичного подхода больше, чем в среднем по стране: 29,4% участников опроса готовы сортировать домашние отходы. Всего в опросе приняли участие около 90 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в правительстве Ленобласти состоялся круглый стол по вопросам внедрения раздельного сбора отходов. Чиновники, активисты и организации по сбору и переработке отходов обсудили вопросы, связанные с внедрением в регионе раздельного сбора мусора.