В Ленобласти планируется перейти на раздельный сбор мусора

Власти планируют создать экологическую карту, на которой будет указан реестр организаций, ведущих раздельный сбор. Фото: pixabay

Власти планируют создать экологическую карту, на которой будет указан реестр организаций, ведущих раздельный сбор. Фото: pixabay

В Правительстве Ленобласти состоялся круглый стол по вопросам внедрения раздельного сбора отходов.

Чиновники, активисты и организации по сбору и переработке отходов обсудили вопросы, связанные с внедрением в регионе раздельного сбора мусора.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Власти планируют создать экологическую карту, на которой будет указан реестр организаций, ведущих раздельный сбор. На карте соберут информацию о том, по какому адресу можно сдать отходы для их дальнейшей переработки.

Также обсуждались меры государственной поддержки инициатив по раздельному сбору мусора, в том числе и снижение высокой налоговой нагрузки и повышение рентабельности раздельного сбора и переработки отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разработана новая система оплаты вывоза мусора. Правительство размышляет над новым способом расчета оплаты за вывоз мусора. Предложена инициатива оплачивать фактическое количество мусорных баков на контейнерной площадке.