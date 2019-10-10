ЦБ впервые раскрыл сведения о продаже персональных данных россиян

За шесть месяцев 2019 года выявлено почти 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных россиян.

Ранее ЦБ не публиковал такую статистику.

«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Как правило, чтобы украсть деньги, преступникам нужно знать лишь ФИО и номер телефона жертвы. В 97% процентах случаев мошенники используют методы социальной инженерии.

Всю необходимую информацию жертва сообщает им о себе самостоятельно и добровольно — во время телефонного разговора.

Причем мошенники могут звонить с номеров реальных банковских call-центров. Технологией подмены номеров они овладели совсем недавно.

По оценкам аналитиков ЦБ, есть три главных источника утечек данных банковских клиентов:

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сбербанке обнаружили вторую утечку данных клиентов: 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка были проданы в даркнете.