Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки в 2019 году

Центробанк РФ рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году. Сейчас она находится на уровне 7%.

«Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РБК.

Инфляция в 2019 году оказалась ниже осторожных прогнозов регулятора. Поэтому в октябре Центробанк планирует четвертый раз за год снизить прогноз по инфляции (сейчас находится на уровне 4–4,5%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России «уперлась в свой структурный потолок», однако считает, что стимулировать ее рост за счет денежно-кредитной политики опасно.