Минтруд предложил изменить условия выплаты детских пособий

Минтруд предложил изменить условия выплаты детских пособий
Матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия. Фото: Pixabay

Условия выплаты детских пособий до 1,5 года могут изменить. Соответствующий законопроект подготовило Минтруда.

Так, согласно предлагаемому нововведению, матери, подрабатывающие во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия. Как сообщается на федеральном сайте проектов нормативных актов, что пособие прекращается, если мать работает, а уход за ребенком осуществляет другой человек.

В ведомстве уверены, что инициатива позволит бороться со злоупотреблениями правом на пособие. Представители добавили, что опекун, который проводит больше времени на работе, чем с ребенком, не должен получать помощь. Однако мать, работающая неполную смену, сохраняет право на получение выплат.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Министерство труда увеличит детские пособия.

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