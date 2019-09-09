Минтруд увеличит детские пособия

По предварительной информации Министерства труда, в 2020 году на детские пособия выделят 150 миллиардов рублей.

По информации «Известий», сумма выплат пособий на первого ребенка будет увеличена в три раза. Если в 2019 году эта сумма составила 50 миллиардов рублей, в 2020 планируют выделить 150 миллиардов.

Изменения вводятся с целью преодоления демографического кризиса, однако эксперты не уверены, что рост выплат послужит его преодолению. Получать пособия с января следующего года смогут семьи с ребенком младше трех лет, при условии что доходы семьи не превышают двух региональных минимумов на человека.

Также правительство увеличит ежемесячные выплаты. Их сумма составит 12 тысяч рублей (на данный момент ежемесячные выплаты — 11,2 тысячи).

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ленинградской области начнут выплачивать пособия по бедности.