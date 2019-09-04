Ленинградская область начнет выплачивать пособия по бедности

На форуме соцработников Ленобласти, который состоялся в Петербурге 4 сентября, обсудили решение выплаты пособия по бедности.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что во вторник, 3 сентября, было принято решение о выплате пособий по бедности. Пособие начнут выплачивать гражданам с 2021 года. Он подчеркнул, подобный опыт в Ленобласти стал первым в России.

В регионе будут проанализированы все семьи и граждане за чертой бедности чтобы решить, кто будет получать пособие. С каждым будет заключен социальный контракт и всех, кому назначат выплаты, будут курировать социальные работники.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за чертой бедности сейчас почти 21 млн россиян.

Росстат опубликовал данные о растущей доле россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Если в I квартале 2018 года их было 13,9% населения России, то в начале 2019 года уже 14,3%.