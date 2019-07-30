За чертой бедности сейчас почти 21 млн россиян

С 2000 по 2013 год уровень бедности снизился с 29% до 10,8%. Сейчас наметилась противоположная тенденция. Фото: pixabay.com

С 2000 по 2013 год уровень бедности снизился с 29% до 10,8%. Сейчас наметилась противоположная тенденция. Фото: pixabay.com

Росстат опубликовал данные о растущей доле россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Если в I квартале 2018 года их было 13,9% населения России, то в начале 2019 года уже 14,3%.

Иными словами, за год ниже черты бедности упали еще полмиллиона человек, и теперь нищих в России 20,9 миллиона. Росстат утверждает, что всему виной опережающий рост прожиточного минимума, который за год увеличился на 7,2%, по сравнению с инфляцией (5,2%). В I квартале 2019 года прожиточный минимум составлял 10,75 тыс. рублей в месяц.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дрозденко намерен побороть бедность в Ленобласти к 2021 году