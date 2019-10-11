В Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики

В Северной столице проверили магазинные марки куриных яиц. Исследование провела организация потребителей «Общественный контроль» накануне Всемирного дня яйца.
Продукт проверили на сальмонелл, мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), фторхинолонов, а также на соответствие той или иной категории. В результате исследования было изучено 10 марок. Все образцы оказались безопасными к употреблению.
Эксперты также отметили, что в яйцах домашних кур содержится наибольшее число микроэлементоы. Однако они не проходят жесткий контроль, из-за чего их следует тщательно мыть.
Ранее в GazetaSPb сообщали, какие яйца лучше выбирать на Пасху. Оказалось, что лучше всего варку и покраску выдерживают маленькие яйца.