В Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики

В Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики
В куриных яйцах определили количество бета-каротина – микроэлемента, из которого синтезируется витамин А. Фото: Pixabay

В Северной столице проверили магазинные марки куриных яиц. Исследование провела организация потребителей «Общественный контроль» накануне Всемирного дня яйца.

Продукт проверили на сальмонелл, мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), фторхинолонов, а также на соответствие той или иной категории. В результате исследования было изучено 10 марок. Все образцы оказались безопасными к употреблению.

Эксперты также отметили, что в яйцах домашних кур содержится наибольшее число микроэлементоы. Однако они не проходят жесткий контроль, из-за чего их следует тщательно мыть.

Ранее в GazetaSPb сообщали, какие яйца лучше выбирать на Пасху. Оказалось, что лучше всего варку и покраску выдерживают маленькие яйца.

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В Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики
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