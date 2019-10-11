Двух таджиков судят за избиение мужчины на Садовой в новогодние праздники

Двух таджиков судят за избиение мужчины на Садовой в новогодние праздники
Дело о смерти жителя Ленобласти на Садовой направлено в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанут два гражданина Таджикистана. Их обвиняют в причастности к смерти жителя Ленобласти.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили 11 октября в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Мужчин обвиняют в нападении на жителя Ленобласти. Согласно материалам дела, конфликт произошел 6 января 2019 года на Садовой улице. Обвиняемые поссорились с незнакомым мужчиной и избили его руками и ногами. После чего он скончался на месте.

Граждане Таджикистана с места происшествия скрылись. Отмечается, что один из них находился в розыске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Боровой улице в Петербурге избили женщину. По подозрению задержали её сожителя. В момент ссоры он, предположительно, был нетрезв.

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