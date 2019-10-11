ФНС банкротит «Тоннельный отряд-3», строивший коричневую линию метро

ФНС банкротит &#171;Тоннельный отряд-3&#187;, строивший коричневую линию метро
ФНС банкротит строителей коричневой линии метро. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в ЗАО «Тоннельный отряд — 3». Организация — одна из дочерних структур ОАО «Метрострой».

Суд признал заявление Федеральной налоговой службы России обоснованным, сообщается в картотеке арбитражных дел. Временным управляющим в компании назначен Павел Зимин.

Дело о признании «Тоннельного отряда — 3» банкротом будет рассмотрено 27 ноября 2019 года в 10:00. Заседание пройдет в новом здании арбитражного суда на улице Смольного, 6 в зале №2001.

С иском в суд ФНС обратилась в апреле 2019 года. Задолженность «Тоннельного отряда — 3» по налоговым платежам составила 101 млн 735 тыс. рублей, отмечается в определении. Из них 95 млн — основной долг, а 63 млн — пени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПАО Сбербанк и компания «АБЗ-Дорстрой» заявили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.

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ФНС банкротит «Тоннельный отряд-3», строивший коричневую линию метро
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