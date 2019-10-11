Бывший лицей на Мойке уйдет с молотка за 399 млн рублей

Бывший лицей на Мойке уйдет с молотка за 399 млн рублей
Бывший лицей расположен на набережной реки Мойки, 26. Фото: Google View

Комплекс здания бывшего лицея на набережной Мойки станет самым дорогим государственным объектом, который выставлен на торги Российским аукционным домом.

Три корпуса лицея, под литерами А, Б, Г, вероятно, приобретут нового владельца на аукционе, который состоится 5 декабря. Лот оценивают в 399,9 миллионов рублей. Размер шага на торгах составит 500 тысяч рублей.

Корпуса, общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, могут подойти для размещения в них гостиничного комплекса, считают в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. Поскольку объект расположен в самом центре города, так называемом «Золотом треугольнике», он будет привлекателен для туристов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КИО выставит на аукцион жилье в аварийном состоянии. Торги будут проводиться в онлайн-режиме.

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