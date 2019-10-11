Сыгравший Леонова в фильме «Время первых» актер Миронов назвал космонавта очень свободным человеком

Актер Евгений Миронов, который исполнил роль Леонова в фильме «Время Первых» ,назвал космонавта очень свободным и неравнодушным человеком.

«Мне кажется, Королев его выбрал, потому что только человек, который внутренне свободен, может совершать подвиги. Это большая личность. Земле будет очень не хватать такого человека», — рассказал актер.

Напомним, 11 октября умер советский космонавт, ставший первым человеком, который побывал в открытом космосе. Алексей Леонов скончался в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Леонов вместе с Павлом Беляевым 18–19 марта 1965 года совершил полет на корабле «Восход-2» и стал первым вышедшим в открытый космос человеком. Он был участником подготовки лунной программы СССР. Но она прекратилась в 1969 году, после того как на Луну успешно высадились американцы. В 1975-м Леонов второй раз отправился в космос. Тогда впервые прошла стыковка кораблей двух разных стран — СССР и США. Отметим, что Леонов профессионально занимался живописью и был советником первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка. Кроме того, он был консультантом инвестиционной компании Baring Vostok.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.