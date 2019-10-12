«Зенит» уступил «Барселоне» в первом домашнем матче Евролиги

&#171;Зенит&#187; уступил &#171;Барселоне&#187; в первом домашнем матче Евролиги
Петербуржцы проиграли второй раз подряд. Фото: Pixabay

Второй тур регулярного чемпионата Евролиги для баскетбольного клуба «Зенит» завершился проигрышем. Команда играла против «Барселоны». Петербуржцы уступили второй раз подряд.

Игра состоялась в пятницу, 11 октября, в Северной столице. «Зенит» потерпел поражение со счетом 63:87. Больше всего очков сине-бело-голубым заработал Евгений Воронов, который набрал 10 очков.

Петербуржцы заняли последнее 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч пройдет 13 октября, «Зенит» сыграет против «Нижнего Новгорода». Команды встретятся в Петербурге.

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