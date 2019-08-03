Российские волейболисты победили австралийцев в Петербурге

Волейбольный клуб "Зенит". Фото: ВК «Зенит»
Волейбольный клуб "Зенит". Фото: ВК «Зенит»

Наши спортсмены одолели первую победу.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Матч состоялся на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге. Там встретились две мужские команды – сборная России и Австралии. Увы, но ни одна партия не завершилась победой противника – счет в конце игры составил 4:0. Тем не менее, расслабляться некогда – у соперника будет шанс отыграться, так как следующая игра пройдет четвертого августа.

«Несмотря на, что представители Зеленого континента предстали довольно атлетичной командой, россияне регулярно переигрывали оппонентов на блоке. Да и, пожалуй, во всех без исключения волейбольных компонентах»,

— говорится в сообществе «Волейбольный клуб «Зенит».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что билеты на матч “Зенит” — “Краснодар” полностью раскупили. На матч в Санкт-Петербурге придут посмотреть около 62 тысяч болельщиков. Среди них, например, будет Тилль Линдельманн, которого пригласил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

зенит сибур арена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти после ДТП госпитализировали мотоциклиста
Пользователи соцсетей удивились, когда увидели фото маленького Киркорова
Ольга Бузова сфотографировалась на фоне Петербурга в откровенной пижаме
Российские волейболисты победили австралийцев в Петербурге
В «Шереметьево» обрушилась крыша ангара
Проститутка задушила дочерей, чтобы не мешали работать
Боярский объяснил, откуда в Петербурге столько «психов»
Тилль Линдеманн все еще разгуливает по Петербургу