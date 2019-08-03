Российские волейболисты победили австралийцев в Петербурге

Наши спортсмены одолели первую победу.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Матч состоялся на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге. Там встретились две мужские команды – сборная России и Австралии. Увы, но ни одна партия не завершилась победой противника – счет в конце игры составил 4:0. Тем не менее, расслабляться некогда – у соперника будет шанс отыграться, так как следующая игра пройдет четвертого августа.

«Несмотря на, что представители Зеленого континента предстали довольно атлетичной командой, россияне регулярно переигрывали оппонентов на блоке. Да и, пожалуй, во всех без исключения волейбольных компонентах»,

— говорится в сообществе «Волейбольный клуб «Зенит».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что билеты на матч “Зенит” — “Краснодар” полностью раскупили. На матч в Санкт-Петербурге придут посмотреть около 62 тысяч болельщиков. Среди них, например, будет Тилль Линдельманн, которого пригласил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.