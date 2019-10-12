Число жертв трагедии в керченском политехе выросло до 21 человека

В результате трагедии в Керченском политехническом колледже умерла одна из преподавателей. Пострадавшая при стрельбе находилась на длительном лечении.

Со слов директора учебного заведения Дениса Колесника, скончалась Грищенко Ольга Николаевна, проработавшая в учебном заведении много лет. Он добавил, что его коллега перенесла не одну операцию.

«Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась» – рассказал Колесник.

По его словам, с преподавателем простились минувшим летом.

Напомним, что 17 октября прошлого года студент взорвал в учебном корпусе бомбу, после чего открыл стрельбу. Молодой человек стрелял во всех, кто попадался ему на глаза. До последнего времени было известно о 20 погибших.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что проводить погибших пришли 20 тысяч человек.