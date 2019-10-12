Ученые выяснили, что люди, которые ходят медленно, выглядят старше

Замедление ходьбы связано с ранним старением мозга. Такое заключение сделали специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине.

В исследовании пряли участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, на момент участия им исполнилось 45 лет. Их здоровье проверяли с трехлетнего возраста.

Как сообщает научный журнал JAMA, ученые выяснили, что те жители, у кого в раннем возрасте наблюдались слабые языковые способности, низкий коэффициент интеллекта и плохая моторика во взрослом возрасте ходят медленнее. МРТ показал, что объем мозга у таких людей меньше.

Исследователи заключили, что данные показатели свидетельствуют о раннем старении мозга. Кроме того, ученые попросили независимую группу определить возраст участников по фото. Оказалось, что медленная ходьба отражается и на внешности, люди выглядят старше.

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