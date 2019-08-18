Эксперты назвали продукты, которые ускоряют старение кожи

Чтобы оставаться молодым как можно дольше, стоит отказаться от употребления некоторых из них.

Исследование посвятили влиянию продуктов на старение кожи. Результатами поделилась «Российская газета». Оказывается, сахар замедляет выработку коллагена, который нужен, чтобы кожа оставалась упругой. Кофе вредно тем, что обезвоживает организм, что привод к появлению морщин. Алкоголь же способствует выступлению кровеносных сосудов и появлению припухлостей.

Ученые помимо прочего не советуют употреблять часто попкорн и мясные полуфабрикаты. Они отмечают, что стоит также сократить количество съедаемой соли, чтобы кожа оставалась молодой.

Напоминаем, что эксперты давно доказали – во всем важна мера. Тот же кофе в разумных количествах может быть полезен.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые нашли взаимосвязь между кофе и головной болью. Так, люди, которые пили меньше трех чашек кофе, реже страдали от мигреней, чем те, которые злоупотребляли бодрящим напитком.