Злоумышленник вынес из квартиры старенький телевизор и мобильники в Петербурге

Злоумышленник вынес из квартиры старенький телевизор и мобильники в Петербурге
Малоневский канал, 18. Фото: Google View

В Кировском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу.

Инцидент случился в одной из квартир дома №18 по Малоневскому каналу города Шлиссельбург. Со слов 42-летнего заявителя, злоумышленник пробрался в его квартиру в период с 6 по 7 октября. Неизвестный вынес из помещения телевизор, мобильные телефоны и наручные часы. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовное дело возбудили по факту кражи. В ходе розыска полицейские разыскали и изобличили в совершении преступления 42-летнего гражданина. Оказалось, что он уже был судимый.

Злоумышленнику назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о петербурженке, которая ездила на каршеринге без прав и под чужим аккаунтом. Поездка завершилась визитом в полицию.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти квартирная кража новости спб
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