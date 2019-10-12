Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России

Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России
Сейчас российские медучреждения нуждаются в более чем 25 тыс. врачей. Фото: pixabay

В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов. В Минтруде для таких врачей предложили упростить процедуру получения гражданства РФ.

Отметим, что в 2014 году российские авиакомпании смогли решить вопрос с дефицитом сотрудников благодаря заключению договоров с иностранными летчиками.

В Минздраве предлагают таким же способом решить проблему с дефицитом врачей поликлиниках. Как сообщают «Известия», сейчас российские медучреждения нуждаются в более чем 25 тыс. врачей, а также 130 тыс. медсестер. Среди онкологов наблюдается дефицит 4 тыс. врачей.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко согласился с инициативой и отметил, что имеющиеся в стране кадры «используются неэффективно».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России втрое сократился срок трудового стажа для получения гражданства.

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