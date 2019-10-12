В Выборге школьники попытались украсть бутылку водки, их засняли камеры видеонаблюдения

О неудачной попытке школьников своровать бутылку водки в одном из супермаркетов рассказала жительница Выборга в соцсети «Вконтакте».

Женщина рассказала в одной из городских групп в соцсети, что в магазинах Выборга начали воровать «агрессивные школьники». К публикации она прикрепила записи с камер видеонаблюдения, на которых заметно, как подростки пытались вынести бутылку водки не оплатив. Однако, их план не удался и они были пойманы «с поличным» в супермаркете.

Пользовательница также попросила участников группы опознать ребят и рассказать о неудавшемся преступлении их родителям.

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