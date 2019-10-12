Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Шнуров прокомментировал роспуск группы &#171;Ленинград&#187;
По мнению артиста, песни "Ленинграда" "нехитрые" и слушатели вполне могут исполнять их самостоятельно. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Фронтмен и основатель группировки «Ленинград» призвал фанатов не расстраиваться и обнадежил тем, что последний концерт может быть не один.

Сегодня, 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие проходит на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление заявлено как прощальное и после него группа будет распущена, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано.

Как отметил артист, плакать — пустая эмоция, а ему важно думать над тем, как пройдет шоу. Кроме того, музыкант выразил надежду, что «Ленинград» будет покидать сцену как Алла Пугачева, то есть очень долго. Шнуров признался, что не обещает воссоединения группы, но не против, чтобы этот заключительный концерт оказался не последним.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шнуров написал стихотворение о поездке президента Владимира Путина в тайгу.

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Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
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