Два человека пострадали в массовом ДТП на Гражданском проспекте

Два человека пострадали в массовом ДТП на Гражданском проспекте
В ДТП пострадали мужчина и женщина. Фото: vk.com

Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 12 октября напротив дома 22 по Гражданскому проспекту. В ДТП пострадали мужчина и женщина.

В Калининском районе Петербурга 12 октября произошло столкновение четырех автомобилей. В результате удара одну из иномарок вынесло на автобусную остановку. ДТП спровоцировало километровую пробку на Гражданском проспекте.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате аварии пострадали 58-летняя женщина и 62-летний мужчина. Пострадавшая отделалась легкими травмами, а мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: vk.com

Ранее GazetaSPb сообщала, что на трассе М-11 произошло четыре ДТП с фурами за ночь.

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