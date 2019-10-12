На Греческом проспекте в Петербурге появилась черная дыра

Граффити появилось в том же месте, где был портрет Би Би Кинга. Фото: https://vk.com/olegmihalych

Граффити появилось в том же месте, где был портрет Би Би Кинга. Фото: https://vk.com/olegmihalych

«Супрематическая черная дыра в квадрате» — ответ художника Олега Лукьянова на уничтожение коммунальными службами граффити с Би Би Кингом.

Городские власти обещали, что портрет короля блюза никто не тронет. Однако работникам ЖКХ это не помешало закрасить творение петербургского уличного художника Олега Лукьянова. По замыслу автора, новая работа — «черная дыра», — говорит о том, что нецензурные высказывания и произведения искусства сотрудники коммунальных служб ставят в один ряд.

По мнению Лукьянова, непонимание между городскими службами и художниками — это самая настоящая черная дыра.

Отметим, что изображение американского музыканта Би Би Кинга закрасили в августе этого года, сославшись на недовольство жильцов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о масштабном проекте граффитчиков в Гатчине. Уличные художники расписали стену площадью 460 кв. м.