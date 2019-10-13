Возможного серийного насильника задержали в Томской области

Задержан мужчина из города Стрежевой, его подозревают в нападении на женщин, которые продолжались 15 лет.

Задержан 60-летний житель города Стрежевой, его подозревают в серии изнасилований, происходивших в период с 2004 по 2017 год, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Томской области.

Следствие уже давно установило, что зафиксированные за многие годы изнасилования имеют один почерк и были совершены одним и тем же человеком. Так, все случаи объединили в одно уголовное дело и провели длительное расследование. Следователи ездили в Стрежевой более двадцати раз.

В результате многочисленных попыток сотрудники правоохранительных органов смогли достать вещественные доказательства и ДНК-профиль, это позволило им установить личность преступника. Данные совпали с ДНК мужчины 60 лет, он житель Стрежевого. Одна из пострадавших женщин узнала насильника.

Арестованному предъявили обвинение и ходатайствовали о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Ранее GazetaSPB сообщила, что женщина 20 минут держала за руки соседку, выпавшую из окна.