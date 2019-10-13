Женщина 20 минут держала соседку, выпавшую из окна

Женщина 20 минут держала соседку, выпавшую из окна
Серьезно пострадавших нет. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Соседку удалось спасти, прохожие вызвали скорую и помогли затащить ее в квартиру.

Сегодня утром, 13 октября, в Москве в одном из домов на Большой Черкизовской произошел несчастный случай. Женщина в возрасте около 65 лет выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома.

Соседка вовремя заметила происходящее и схватила за руки выпавшую. Как сообщает канал РЕН ТВ, в таком положении спасительница находилась около 20 минут. Стараясь найти помощь, она громко кричала.

В какой-то момент к происшествию подключились двое прохожих: один из них вызвал МЧС и скорую, а другой помог затащить женщину обратно в квартиру.

Пенсионерку удалось спасти, больше никто не пострадал.

Ранее GazetaSPB сообщила, что мужчина нашел скелетированный труп в канаве в Петербурге.

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