Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели

Криминальный авторитет Украины Андрей Недзельский по кличччке «Неделя» был избит и «раскоронован» на свадьбе другого криминального авторитета.

Экс-заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей страничке в Facebook рассказал о произошедшем.

Так, по его словам, все случилось на свадьбе одного из украинских криминальных лидеров Олега Бакинского. В субботу, 12 октября, трое воров в законе «раскороновали», избили и выбросили за территорию Андрея Недзельского. Также Аброськин отметил, что Украина потеряла одного из криминальных глав, и «это очень хорошо».

Недзельского также называли «смотрящим» по Украине и Киеву и «держателем украинского общака».

Напомним, что «Неделя» был задержан два года назад, летом 2017, во Франции, в Ницце. До этого преступник был объявлен в международный розыск по части Интерпола, обвинялся в подделке паспорта гражданина Венгрии.

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