Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели

Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Андрей Недзельский, "Неделя", "смотритель по Украине". Фото: кадр из видео YouTube

Криминальный авторитет Украины Андрей Недзельский по кличччке «Неделя» был избит и «раскоронован» на свадьбе другого криминального авторитета.

Экс-заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей страничке в Facebook рассказал о произошедшем.

Так, по его словам, все случилось на свадьбе одного из украинских криминальных лидеров Олега Бакинского. В субботу, 12 октября, трое воров в законе «раскороновали», избили и выбросили за территорию Андрея Недзельского. Также Аброськин отметил, что Украина потеряла одного из криминальных глав, и «это очень хорошо».

Недзельского также называли «смотрящим» по Украине и Киеву и «держателем украинского общака».

Напомним, что «Неделя» был задержан два года назад, летом 2017, во Франции, в Ницце. До этого преступник был объявлен в международный розыск по части Интерпола, обвинялся в подделке паспорта гражданина Венгрии.

Ранее GazetaSBP сообщила, что лондонская полиция задержала бельгийскую принцессу за участие в протестной акции за экологию.

криминал украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия разгромила Кипр и получила путевку на Евро-2020
Диджея зарезали в кафе в пьяной драке
Шнуров высказался по поводу мата в его творчестве
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Возможного серийного насильника задержали в Томской области
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
МИД России обвиняет США в желании подорвать работу ООН
CКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ