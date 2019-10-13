Принцессу из Бельгии арестовали за участие в протестах в Лондоне

Лондонская полиция задержала бельгийскую принцессу Эсмеральду за участие в акции протеста, посвященной заботе об экологии.

Известно, что протесты проходит на Трафальгарской площади в Лондаоне. Принцессу Эсмеральду 63 лет арестовали и продержали 5 часов, а затем выпустили на свободу без обвинений, сообщает The Telegraf.

Также сообщается, что принцесса поучаствовала в сидячей акции протеста, которую организовала движение «Восстание против вымирания». Его участники борются за решение проблем, которые могут вызвать глобальное потепление.

Кроме того полиция Лондона задержала уже больше 1000 человек, которые протестуют в самом центре города. Неравнодушные к возможной экологической катастрофе разбили лагеря и перекрыли ими основные городские дороги.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербуржцы провели митинг против сноса СКК «Петребургский».