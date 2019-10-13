Орешкин предлагает делолларизацию российской и европейской энергетики

Орешкин предлагает делолларизацию российской и европейской энергетики
Орешкин не единственный, кто считает такое развитие событий наилучшим. Фото: Pixabay

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в беседе с журналистом из Financial Times заявил, необходимо провести дедолларизацию.

Российский политик высказался за дедолларизацию транзакций между Москвой и Брюсселем в нефтегазовой сфере. Орешкин подчеркнул, что российская валюта хорошая и стабильная и подходит для глобальных транзакций.

Также он отметил, что внутренние облигации России популярны у иностранных инвесторов, которым принадлежат 30% займов в рублях. Это, по словам министра, дается повод задуматься о возможности экспорта энергоносителей в рублях.

Напомним, что Россия и Турция уже подписали взаимное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

Ранее GazteaSPB сообщила, что российский МИД считает действия США направленными на разрушение работы ООН.

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